Calciomercato Juventus, le tre mosse di Paratici per il futuro

Paratici ha individuato tre calciatori per rinforzare la formazione bianconera in ogni reparto. Si tratta di calciatori che conoscono bene il campionato italiano.

La Juventus deve iniziare a pensare al futuro e questa mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. in casa bianconera c’è poco da discutere, si deve pensare a come tornare ai vertici nella prossima stagione. Questo processo passa per forza di cose dal calciomercato, dove serviranno cessioni eccellenti ed innesti azzeccati. Non si può prescindere da tutto ciò. Di questo Paratici è già a conoscenza, tanto che si sta muovendo nella direzione che a lui compete.

Chi sono i nomi che insegue Paratici

Al tecnico bianconero è mancato un regista, un centravanti classico che sia funzionale al gioco di Cristiano Ronaldo e un terzino sinistro. Su questi tre fronti Fabio Paratici si sta già muovendo. I nomi sono già stati individuati: Gosens, Locatelli e Milik sono in cima alla lista. Il progetto bianconero, che punta molto sui giovani ma senza rinnegare l’esperienza, prevede anche adii illustri: da Chiellini, che ha il contratto in scadenza a giugno, a Ramsey, sacrificabile all’altare delle plusvalenze, da Alex Sandro, che in questa stagione non ha convinto, a Demiral, che in diverse occasioni ha chiesto di avere più spazio. Paratici ha preso nota…