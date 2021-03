Juventus, Dybala e l’infortunio: fissata la data del rientro della Joya

Juventus, Dybala quando rientra? Il recupero della Joya procede lentamente: ecco la speranza di Andrea Pirlo

Juventus Dybala infortuni / Il calvario di Paulo Dybala potrebbe terminare a stretto giro di posta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, lo staff sanitario bianconero punterebbe a recuperare la Joya per il 3 aprile, data in cui è fissato il derby della Mole contro il Torino. Non si vuole correre il rischio di schierare l’argentino già contro il Benevento, ragion per cui si cercherà di centellinarne il rientro per evitare spiacevoli ricadute, che a questo punto della stagione sarebbero assolutamente deleterie.

Ricordiamo che l’argentino è fermo ai box dal 10 gennaio per un problema al ginocchio, di cui è rimasto vittima in seguito all’intervento scomposto di Obiang del Sassuolo. Alcune settimane fa si è recato anche a Barcellona per una visita specialistica, che non ha evidenziato peggioramenti sostanziali: Pirlo potrà tra poco fare affidamento nuovamente sulla tecnica e la classe dell’argentino, quanto mai indispensabile in questo finale di stagione, nel quale la Juve vuole provare a giocarsi le proprie chances scudetto, cercando di assottigliare il divario che la divide dall’Inter capolista, distante 10 punti.