Ronaldo via in estate. Super affare della Juventus con il Real Madrid

Cristiano Ronaldo inseguito dal Real Madrid. Florentino Perez non vuole scucire un euro, ma la Juventus non lo libera gratis. E spunta il nome di Bale…

Secondo quanto riportato da Eurosport Uk, il futuro di Gareth Bale sarebbe molto legato alla situazione di Cristiano Ronaldo. Attualmente il talentuoso giocatore gallese si trova in prestito al Tottenham con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. L’idea suggestiva sarebbe quella di arrivare al campione portoghese offrendo alla stessa Juventus il gallese. Così ci si potrebbe liberare del legame contrattuale del gallese, che ha vissuto la sua esperienza a Madrid tra luci ed ombre. Una soluzione che accontenterebbe tutte le parti coinvolte con un super affare davvero decisivo. Lo stesso gallese guadagna attualmente circa 15 milioni di euro con metà dello stipendio pagato dal Real nonostante sia in prestito al Tottenham.

Bale in cambio di Ronaldo. Affare giusto?

Dalla Spagna ribadiscono che il presidente Florentino Perez continui a monitorare così il futuro di Cristiano Ronald oper far tornare a gioire i tifosi blancos. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane: la Juventus sarebbe sempre attiva per quanto riguarda il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore.