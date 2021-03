Calciomercato Juventus, futuro di Depay appeso a un filo: la novità

Depay alla Juventus, calciomercato: futuro incerto quello del francese, con il presidente Aulas che spinge per il clamoroso rinnovo

Calciomercato Juventus Depay/ Definire incerto il futuro di Memphis Depay sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Fino a poco tempo fa sembrava assolutamente certo l’addio dell’attaccante francese, che non ha ancora rinnovato con il Lione il contratto in scadenza quest’estate. L’ipotesi Barcellona pareva la più accreditata, con la Juve a guardare da diretta interessata: nelle ultime ore però qualcosa sembra essere cambiato.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, occasione in attacco: tutto grazie a Messi

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, il presidente dei transalpini Aulas starebbe premendo affinché il francese rinnovi con la sua compagine. Le prossime ore potrebbero essere decisive in tal senso, in un senso o nell’altro: il Barcellona valuta il da farsi, anche se non ha ancora affondato il colpo con decisione. Ai bianconeri una punta centrale servirebbe eccome, anche perché la situazione relativa ad Alvaro Morata non appare delineata in maniera importante. Depay è nella lista di Paratici da molto tempo, e si contende con Haaland la “palma” di prossimo acquisto della Juventus: nelle prossime ore ci potranno essere aggiornamenti in tal senso.