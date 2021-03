Juventus, una vittoria contro il Benevento per cullare il sogno scudetto

Juventus Benevento, un match da non sbagliare per alimentare le velleità scudetto e accorciare il gap dall’Inter capolista

Juventus Benevento scudetto / Non sono tante le possibilità per la Juventus di agguantare il decimo scudetto consecutivo, anche perché l’Inter di Antonio Conte è reduce da nove vittorie consecutive che di fatto hanno contribuito ad aumentare il gap dai bianconeri, distanti attualmente dieci lunghezze ( anche se Cristiano Ronaldo e compagni devono ancora recuperare il match contro il Napoli).

Alla luce del rinvio di Inter-Sassuolo, però, la Juve, vincendo contro il non irresistibile Benevento, potrebbe assottigliare almeno per il momento le lunghezze, portandosi a meno sette dai neroazzurri. Un match, quello dell’Allianz, da non sbagliare assolutamente, anche per cercare di scavare un solco con le altre pretendenti per un posto in Champions League: servirà una squadra affamata, centrata, per strappare tre punti decisivi giunti a questo punto della stagione. Sono vietati cali di concentrazione: Juve, se ci sei, batti un colpo.