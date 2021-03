Calciomercato Juventus, arriva Depay? L’annuncio scompagina tutto

Calciomercato Juventus, il Barca insiste per Depay: Ronald Koeman prova a convincere l’attaccante francese

Calciomercato Juventus Depay Barcellona / Tra i parametri zero più appetibili c’è sicuramente Memphis Depay, il cui contratto con il Lione, in scadenza quest’estate, non è stato ancora rinnovato, sebbene Aulas stia cercando in tutti modi a trattenere il proprio gioiello mettendo sul piatto un oneroso quadriennale. Alla Juve il francese piace e non poco, anche per le esigenze della compagine di Pirlo, la cui esigenza di acquistare un attaccante di assoluto valore è ormai mediaticamente acclarata.

Secondo le ultime indiscrezioni evidenziate da tuttojuve.com, però, il Barcellona è ritornato alla carica per il Depay. Blaugrana che già la scorsa estate sembravano i principali indiziati ad acquistare il talentuoso attaccante numero 10 del Lione, con i quali era già stato trovato un accordo sostanziale. La trattativa, però, è sfumata per l’ostracismo del presidente Aulas, che ha continuato a chiedere quei 40 milioni di euro da cui non si è smesso nemmeno di una virgola a dispetto della scadenza del contratto del capitano del Lione.