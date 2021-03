Calciomercato Juventus, blitz per Marcelo: sul piatto un biennale

Marcelo alla Juventus, calciomercato: il brasiliano continua ad essere nei radar dei bianconeri, con Paratici pronto all’offensiva

Calciomercato Juventus Marcelo / La sensazione è che sia davvero giunta l’ora per assistere al trasferimento di Marcelo alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna e raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, il laterale è ormai stato definitivamente messo da parte da Zinedine Zidane, che preferisce puntare su Mendy, il quale gli offre maggiori garanzie in copertura.

Ragion per cui sembra piuttosto improbabile che i Blancos decidano di rinnovare il contratto del terzino in scadenza la prossima estate. Scenario che potrebbe favorire in tutto e per tutto la Juventus, che da molti anni segue il calciatore e che ora vede il colpo avvicinarsi sempre di più.