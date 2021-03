Calciomercato Juventus, sarà divorzio a fine stagione: c’è già l’erede

Calciomercato Juventus, sarà divorzio alla fine della stagione. E ci sarebbe già l’erede designato per la sua successione

La notizia che viene riportata da “Don Balon” ha del clamoroso. E getta ombre pesanti sul futuro della panchina bianconera. Andrea Pirlo, alla fine della stagione, sarebbe infatti allontanato in ogni caso. Anche se riuscisse a portare a casa la Coppa Italia. L’unica cosa che potrebbe salvare il tecnico bresciano dall’esonero sarebbe quella di riuscire a vincere lo scudetto. Al momento assai improbabile.

E ci sarebbe anche il successore. Si tratta di Gasperini, un ex Juve, che lascerebbe l’Atalanta per approdare sulla panchina bianconera. Quella della Prima Squadra, visto che a Torino, Gasp, ci ha già lavorato con la Primavera. Con buona pace quindi di tutti gli altri nomi che sono usciti fino al momento come possibili successori di Pirlo.

