Calciomercato Juventus, l’annuncio di Paratici su Ronaldo

Nella prossima sessione di calciomercato la Juventus dovrà probabilmente rinnovare il suo organico, con innesti mirati in tutti i reparti.

La sconfitta arrivata contro il Benevento ha probabilmente infranto i sogni di gloria dell’undici di Andrea Pirlo, lontani dal primo posto attualmente nelle mani dell’Inter. Cristiano Ronaldo ha provato in un paio di occasioni a scardinare la difesa delle “streghe”, ma quando è riuscito ad arrivare al tiro si è trovato di fronte un super Montipò. Anche il portoghese è ovviamente nel mirino della critica dei tifosi dopo questo flop. Si continuerà a parlare di un suo possibile addio a fine campionato?

Calciomercato Juventus, Paratici si tiene stretto Ronaldo

Grandi club vorrebbero ovviamente avere Ronaldo in squadra, ma alla fine del match il direttore Paratici ha continuato a spegnere ogni possibile rumor sul campione con la maglia numero sette. “Ronaldo? È il migliore al mondo e ce lo teniamo stretto. Siamo qui da undici anni e abbiamo sempre vinto e cambiato, anche attraverso scelte difficili che hanno portato a costruire i progetti successivi. Io sento parlare di ciclo finito, ma da quando sono qui di cicli ce ne sono stati parecchi e abbiamo comunque continuato a vincere, prendendo rischi. La parola transizione alla Juventus non esiste, si gioca per vincere sempre. Alcune stagioni vanno meglio e altre peggio, però la parola transizione non esiste” sono le parole di Paratici al sito ufficiale del club. Parole che indicano dunque con certezza la volontà della Juventus di continuare ad usufruire delle prodezze del portoghese.