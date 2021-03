Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: il colpo dal Liverpool è servito

Ronaldo lascia la Juventus? Calciomercato, se il portoghese dovesse dire addio, il principaòe indiziato a sostituirlo sarebbe Salah

Calciomercato Juventus Ronaldo / Tempo di riflessioni in casa Juventus, dopo la bruciante sconfitta patita in casa contro il Benevento. Da non escludere la possibilità che possa esserci un clamoroso addio di Cristiano Ronaldo: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il fenomeno portoghese sarebbe valutando con molto interesse l’ipotesi Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a soddisfare le sue esose richieste economiche.

Nel caso in cui si dovesse materializzare la cessione di Cristiano Ronaldo, ecco che i bianconeri si troverebbero nella scomoda posizione di dover trovare un sostituto: tanti i nomi sulla lista di Paratici, ma ce n’è uno che stuzzica particolarmente i vertici dirigenziali bianconeri. Si tratterebbe di Momo Salah, che sembra essere in rotta di collisione con Jurgen Klopp: l’egiziano non è più considerato incedibile dai Reds, e a fronte di un’ offerta importante, potrebbe partire. Paratici piazzerebbe il colpo Salah dall’eventuale cessione anche di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. A rivelarlo è Don Balon.