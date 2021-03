Pagelle Juventus Benevento e voti: Arthur, che combini? Morata flop

Voti e pagelle di Juventus Benevento: scopri l’analisi del match dei bianconeri

Pagelle Juventus

Szczesny 6 Sostanzialmente inoperoso per larghi tratti della gara, deve sbrogliare soltanto un paio di potenziali pericoli in uscita, fino alla rete di Gaich

Danilo 5,5 Manca un’occasione da ottima posizione calciando con troppa sufficienza

Bonucci 5,5 Non sempre attento su Lapadula, che gli sfugge pericolosamente in area almeno due volte.

De Ligt 5,5Usa le maniere forti su Gaich, cercando di non farlo mai girare.

Bernardeschi 5,5 Non è il suo ruolo, e si vede. Spesso viene preso in mezzo dall’inserimento delle mezzali: l’impegno c’è, manca solo un pò di rodaggio in una posizione mai ricoperta nella sua carriera

Arthur 5 L’erroraccio in fase di impostazione costa carissimo alla Vecchia Signora: un disimpegno errato che consegna di fatto il match nelle mani dei sanniti

Rabiot 5,5 Non crea mai pericoli importanti, traccheggiando troppo con la palla tra i piedi, facendo perdere costantemente un tempo di gioco

Kulusevski 6 Svaria su tutto il fronte offensivo, mostrando ancora una volta una grandissima generosità che però non viene capitalizzata sempre come converrebbe. Si ha la sensazione che l’ex Parma faccia puntualmente un tocco in più, gettando alle ortiche quelle stesse occasioni che è abile a crearsi grazie al suo estro e alla sua fantasia

Chiesa 5,5 Non è effervescente come al solito, e tutta la manovra ne risente

Morata 5: Sbaglia l’impossibile, divorandosi due occasioni in cui gli manca il killer istint del bomber

Ronaldo 6 Il solo a crederci: sono almeno 4 i tiri nello specchio della porta del lusitano, sui quali Montipo è bravissimo a metterci una pezza