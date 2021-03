Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: le condizioni per la conferma

Anche in chiave calciomercato Juventus vive una fase della stagione davvero molto delicata. Con una sosta arrivata ad hoc per resettare tutto e ripartire più forti di prima.

La sconfitta arrivata allo Stadium contro il Benevento è di quelle che possono segnare un campionato intero. Contro tutti i pronostici Ronaldo e compagni sono finiti al tappeto in casa contro una neopromossa e a questo punto è scontato dire che la lotta per lo scudetto si è fatta molto più complicata. Se non impossibile, visto l’ampio vantaggio che può vantare l’Inter di Antonio Conte. Verrà il momento di fare tutte le valutazioni del caso sulla rosa bianconera, per adesso bisogna solo ripartire e fare più punti possibili per non perdere la zona Champions League.

LEGGI ANCHE –>Juventus, braccio di ferro in arrivo con l’Inter per l’attaccante

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, futuro allenatore: la conferma dalla Rai