Calciomercato Juventus, braccio di ferro con l’Inter in arrivo

E’ tempo di pianificare il calciomercato per la Juventus, con la società bianconera che dovrà mettere a segno dei colpi importanti in estate.

Dopo il ko contro il Benevento il sogno scudetto sembra essere sfumato, così come è sfumata la Champions League. Alla fine di questa stagione si dovranno per forza di cose prendere delle decisioni riguardo l’organico di Pirlo. E per questo motivo non sono da escludere delle dolorose cessioni. Ma sicuramente la società cercherà anche nuovi calciatori che possano portare la Juve al vertice del calcio italiano ed europeo. Uno dei calciatori nel mirino del club è Sergio Aguero, attaccante argentino del Manchester City.

