Calciomercato Juventus, Ronaldo rimane: il Real ha chiuso per l’attaccante

Calciomercato Juventus, Ronaldo rimane. Secondo quanto dicono in Spagna il Real Madrid ha chiuso per l’attaccante del Borussia

In Spagna sono sicuri: Il Real Madrid ha preso Erling Haaland. La società del presidente Florentino Perez pagherà i 150 milioni richiesti per il cartellino del calciatore e farà vestire al norvegese la maglia dei Blancos. Lo dice El Chiringuito Tv, una delle trasmissioni sportive più seguite in Spagna, che dà ormai la notizia per certa.

Niente Manchester City quindi per il talento norvegese in forza al Borussia Dortmund, che con numeri davvero straordinari ha ormai attirato a sé le migliori squadre del Mondo. Il Real avrebbe deciso di pagare profumatamente il calciatore. Che comunque garantisce almeno per un decennio una caterva di reti.

