Paratici continua a fare mercato. La Juventus ha preso un 2004

Nonostante i dubbi sulla sua permanenza alla Juventus, Fabio Paratici continua a fare mercato. Preso il 2004 norvegese Solberg dall’Ull/Kisa.

Fabio Paratici continua a lavorare alla Juventus come se conoscesse già il proprio futuro. Il direttore sportivo della Vecchia Signora sta organizzando il futuro del club con una serie di operazione a lunghissima gittata. Una di queste riguarda un baby del 2004. Si tratta di Solberg, un ragazzo norvegese in cui ha intravisto ottime qualità. La Juventus sta cercando di garantirsi un futuro importante, fermo restando che non c’è niente di chiaro. Cosa succederà a giugno? Chi guiderà l’area tecnica? Chi sarà l’allenatore della prima squadra?

Solberg, colpo in prospettiva della Juventus

Intanto la Juventus avrebbe acquistato il cartellino di Elias Solberg. Si tratta di un esterno d’attacco norvegese classe 2004 che milita attualmente nell’Ull/Kisa. E’ club della seconda divisione del Paese scandinavo. Come riportato da “Calciomercato.com“, i bianconeri avrebbero battuto la concorrenza, tra le altre, del Chelsea per arrivare all’acquisto del ragazzo. E’ paragonato in patria al milanista Hauge. La Juve aveva iniziato a seguire il baby a gennaio, ed ha chiuso l’affare con l’Ull/Kisa negli ultimi giorni.