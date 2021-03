Calciomercato Juventus, c’è il ritorno: definito il dopo Buffon

Perin alla Juventus, calciomercato: sempre più probabile il ritorno alla base dell’attuale portiere del Genoa

Calciomercato Juventus Buffon / Non è un periodo facile per la Juventus, che dopo la debacle interna subita contro il Benevento, ha visto allontanarsi in maniera decisiva la vetta, distante ora 10 lunghezze. Si avvicina il tempo di riprogrammare una stagione, quella prossima, che dovrà vedere un brusco cambio di tendenza, per riuscire a giocarsi le proprie chances sia in campo nazionale che in ambito internazionale. Molti sono i senatori che potrebbero abbandonare la compagine bianconera: se è quasi certo il ritiro di Giorgio Chiellini, maggiori incognite aleggiano attorno a Gigi Buffon, che non ha ancora sciolto le riserve.

Nel caso in cui Supergigi dovesse decidere di appendere i guantoni al chiodo, sarebbe pressoché certo il ritorno di Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa. A rivelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l’attuale estremo difensore dei liguri si sia rilanciato in tutto e per tutto, lasciandosi alle spalle il momento no successivo ai numero infortuni che lo hanno visto coinvolto.