Benzema alla Juventus, calciomercato: che intrigo sull’asse Madrid-Torino

Calciomercato Juventus, Benzema nuovo attaccante? L’affare Haaland “rischia” di scatenare un clamoroso effetto domino

Benzema Juventus Calciomercato / Il mercato della Juventus e quello del Real Madrid potrebbero incrociarsi in maniera inestricabile la prossima sessione estiva di calciomercato. Come riferito da Sportmediaset, infatti, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Karim Benzema, alla luce del possibile approdo di Haaland nella capitale spagnola. I Blancos sarebbero disposti a tutto pur di acquistare il centravanti del Borussia Dortmund, il cui cartellino si aggira sui 150 milioni di euro.

Qualora Haaland dovesse effettivamente vestire la maglia dei Blancos, ecco che il futuro di Karim Benzema tornerebbe pesantemente in discussione, sebbene l’attuale numero 9 del Real si stia trascinando la squadra sulle spalle siglando goals a raffica in campionato e in Champions League. La Juve monitora la situazione, anche perché il riscatto di Morata, che sembrava sicuro fino a pochi mesi fa, è tornato prepotentemente in bilico, dal momento che l’ex Canterano ha deluso le aspettative nel girone di ritorno.