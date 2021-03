Aouar alla Juventus, calciomercato: accordo trovato, c’è l’intesa

Calciomercato Juventus, blitz per Aouar: dalla Francia rilanciano la notizia di un accordo con il centrocampista

Calciomercato Juventus Aouar / La Juventus sarebbe sempre più vicina a mettere le mani su Aouar: come riportato da todofichajes.net, sarebbe stato trovato un principio di accordo con il Lione per il trasferimento del calciatore francese ma di origine algerina alla corte bianconera. Il club piemontese avrebbe battuto la concorrenza mettendo sul piatto 40 milioni e il cartellino di De Sciglio, che attualmente è in prestito al Lione.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, ritiro Buffon: fissato il summit decisivo

Il calciatore potrebbe firmare un contratto quadriennale a circa 5 milioni di euro a stagione, anche se si attendono riscontri ufficiali. Inevitabilmente, come vi abbiamo ribadito in più di una circostanza, la rosa a disposizione di Andrea Pirlo necessita di rinforzi importanti soprattutto nella zona nevralgica del campo, vero e proprio tallone d’Achille di Cristiano Ronaldo e compagni, considerato l’anello debole della rosa juventina di questa stagione. Ecco perché Paratici avrebbe accelerato i tempi per Aouar, bruciando la concorrenza: quantità ma soprattutto tanta tanta qualità per un centrocampista moderno, in grado di fungere sia come play maker, sia da mezzala.