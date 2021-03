Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano in grande per la prossima stagione, l’obiettivo è rinforzarsi in mediana, il sogno è Pogba.

Calciomercato Juventus, Pogba è il sogno, il fuoriclasse che manca in questo momento in mediana. Nonostante i tanti acquisti fatti già in un’annata di per se complicata dal punto di vista economico, la Vecchia Signora per la prossima stagione farà in modo di essere competitiva più che mai, soprattutto in ambito europeo. Ronaldo rimarrà quasi sicuramente, le parole di Nedved in questo senso hanno tranquillizzato l’ambiente ma la volontà del portoghese, nel suo ultimo anno a Torino, e di vincere tutto. Esattamente questo è il focus per arrivare ad obiettivi importanti, vincere e convincere. Il direttore sportivo Paratici avrebbe un piano per arrivare al centrocampista francese.

LEGGI ANCHE >>> DAZN strappa l’esclusiva sui diritti della Serie A. Cambia il calcio in Italia

Calciomercato Juventus, due sacrifici per arrivare a Pogba: c’è il piano

Stando infatti alle ultime indiscrezioni potrebbero essere ben due i sacrifici per arrivare alla stella del Manchester United. Stiamo parlando di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Entrambi sono arrivati nella stessa metodologia: a parametro zero. Gli stipendi offerti però cominciano a pesare sull’economia societaria e la dirigenza pensa alla doppia plusvalenza. Cedendo così i due giocatori, che ricordiamolo, sono arrivati entrambi a parametro zero, si riuscirà ad accumulare un tesoretto sufficiente per garantirsi il fuoriclasse francese.