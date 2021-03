Processo Lazio, la Juventus spettatrice interessata. Lotito rischia grosso

Oggi inizia il processo Lazio per la questione dei tamponi. Immobile contro la Juventus poteva giocare oppure non era da convocare?

Il Messaggero parla chiaro e fa tremare i tifosi della Lazio. Per la Juventus, invece, nessun beneficio dal match giocato contro la Lazio, ma l’eliminazione di una concorrente per la Champions. Il rischio penalizzazione per i biancocelesti ora sarebbe concreto. Si parla di una possibile richiesta di 8-10 punti di penalizzazione e di un anno di inibizione per Lotito. Una stangata che sarebbe difficilissima da accettare per il club biancoceleste che porterà al contrattacco nel processo tamponi. Dalla capitale si punterà su un vuoto normativo legato al protocollo FIGC. Esso, infatti, non sarebbe mai stato ratificato dal Coni e quello Uefa recepito dopo i fatti.

LEGGI ANCHE >>>

Processo Lazio, niente vittoria alla Juventus