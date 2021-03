Calciomercato Juventus, ufficiale: l’annuncio di Aguero

Aguero ha comunicato ufficialmente che lascerà il Manchester City. Tre le squadre pronte a prenderlo: Juventus, Barcellona e Paris Saint Germain.

«Quando un ciclo finisce, nascono diverse sensazioni. Le prime sono quelle di essere soddisfatto e orgoglioso di aver fatto parte di questo club. Sono arrivato nel 2011 partecipando alla rifondazione del club, ora sono completamente pronto per una nuova avventura». Sergio Aguero lascia il Manchester City da miglior goleador della storia del club sia in assoluto sia nelle competizioni a cui ha partecipato. Diventa lui, pertanto, il bocconcino pregiato di cui cibarsi nella prossima sessione di calciomercato. Sul calciatore argentino, genero di Diego Armando Maradona, ci sono tre club forti: la Juventus, il PSG e il Barcellona.

Aguero, la posizione della Juventus

La Juventus è in prima fila perché i bianconeri sono alla ricerca di un grande attaccante, dal profilo internazionale, che possa innanzitutto convincere Cristiano Ronaldo. A fare cosa? A chiudere il contratto in essere a Torino (scadenza 2022). Il vantaggio di approcciarsi al Kun, adesso, è che si dovrà pagare “solo” lo stipendio dell’argentino. Aguero guadagna all’incirca 15 milioni di euro a stagione e nonostante la “gratuità” del cartellino resta un ingaggio pesante da affrontare. A maggior ragione per una squadra come la Juve che vorrebbe calmierare il monte stipendi. Però questa potrebbe essere l’occasione giusta per aumentare il peso offensivo della squadra e puntare ancora alla Champions. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.