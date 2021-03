Juventus Atalanta, Coppa Italia: ecco dove si giocherà, c’è un motivo

Manca solo l’ufficialità, ma la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta si giocherà quasi sicuramente al Mapei Stadium

Manca sempre meno all’atto conclusivo della Coppa Italia, che vedrà impegnate la Juventus e l’Atalanta il 19 maggio. Secondo quanto riportato da goal.com, a meno di clamorosi dietrofront, sarebbe stata decisa la sede dell’incontro, che sarà al Mapei Stadium. Scartata dunque l’ipotesi Roma, dal momento che la regione Emilia Romagna ha messo sul piatto un’offerta da poco meno di un milione di euro: una cifra che in tempo di COVID, è impossibile non prendere in considerazione.

Il tutto dovrà essere ratificato dal Consiglio di Lega, in quella che può essere definita a tutti gli effetti una mera formalità. La Juve è attesa dal banco di prova contro la lanciatissima Atalanta di Gasperini, reduce da un finale di stagionale di alto livello, che potrebbe portarla a conquistare nuovamente un piazzamento in Champions League. Si preannuncia una gara scoppiettante e ricca di colpi di scene, nella quale non dovrebbero mancare goal ed emozioni, come confermato dagli ultimi match di campionato che hanno visto protagonista le due squadre.