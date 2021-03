Calciomercato Juventus, il ritorno di Lippi: l’annuncio in diretta è clamoroso

Lippi alla Juventus, calciomercato: la rivelazione della giornalista Fabiana Della Valle su Twitch apre la porta a scenari clamorosi

Juventus Calciomercato Lippi / A meno di clamorosi colpi di scena, altamente improbabili visto l’andazzo della stagione, la Juventus dopo nove scudetti consecutivi sarà costretta ad abdicare. Colpa di una stagione nella quale Cristiano Ronaldo e compagni hanno fatto fatica a trovare continuità e un’identità chiara, sia in campionato che in Champions League, mostrando limiti e distrazioni che alla lunga hanno inciso non poco.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Milinkovic nel mirino: c’è lo scambio con la Lazio

Pirlo si giocherà la propria panchina in queste ultime apparizioni: c’è da difendere almeno un piazzamento in Champions League, fondamentale per programmare una stagione, la prossima, che si spera essere quella del definitivo rilancio. Che questa possa essere un’estate ricca di cambiamenti, lo intuisce dalla portata delle voci che nelle ultime ore stanno circolando con una certa frequenza, una delle quali vedrebbe Marcello Lippi pronto ad un clamoroso ritorno alla Juventus.