Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Cr7: servono 115 milioni

Joao Felix alla Juventus, calciomercato: scelto l’erede di Cristiano Ronaldo, per il quale servono 115 milioni di euro complessivi

Calciomercato Juventus Ronaldo / La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo al termine di questa stagione. Il fenomeno di Madeira, che ha fallito nuovamente l’assalto alla Champions League, sfigurando al cospetto del Porto, potrebbe decidere di lasciare la compagine bianconera a un anno dalla scadenza naturale del suo contratto. Le voci relative ad una sua presunta cessione cominciano a diventare sempre più concrete, con la Juve che starebbe valutando il profilo dell’ipotetico successore.

Si tratta di Joao Felix, che fino a questo momento ha faticato e non poco ad inserirsi al meglio nei dettami tattici del Cholo Simeone al punto da rendere non impossibile la sua cessione. Ovviamente si tratta di cifre importanti: il portoghese, pagato quasi 120 milioni di euro dai Colchoneros due stagioni fa, alla luce delle ultime vicissitudini, è valutato circa 70 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere i quasi 9 milioni di euro all’anno che attualmente percepisce a Madrid. Sono in corso delle valutazioni in casa bianconera, a cui seguiranno sicuramente importanti aggiornamenti. A riportarlo è calciomercato.it