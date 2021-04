Juventus, a rischio la prossima giornata di Serie A: incubo coronavirus

Il rientro dei calciatori dalle rispettive Nazionali ha generato grande preoccupazione. C’è la paura che la Juventus e le altre possano pagare dazio.

L’esempio di Demiral con la Turchia e di Skorupsky con la Polonia sono gli esempi lampanti. La Juventus e le altre compagini di Serie A temono nuovamente di dover pagare dazio al Covid-19. Il giornalista Giovanni Capuano ha trattato questo argomento su un pezzo pubblicato dal portale derbyderbyderby.it. «Prendiamo Demiral – ha scritto -. Storia surreale quest’ultima, visto che il difensore è partito per rispondere alla chiamata del suo ct da infortunato e si è contagiato senza nemmeno poter essere utile alla causa. Questa sosta conferma tutte le perplessità sulla scelta di tirare dritti senza modificare il calendario delle nazionali in questa stagione».

Juventus in ansia per Szczesny

Guardando in casa della Vecchia Signora, c’è particolare apprensione per Szczesny. E’ stato a contatto con Skorupsky, suo compagno di reparto, ma è per adesso negativo al Coronavirus. La Juventus ha già predisposto gli esami al suo rientro, ma vivere così è fuori dal mondo. In ultimo c’è anche il focolaio Covid dentro il gruppo della nazionale italiana che ha affrontato le trasferte in Bulgaria e Lituania… Insomma orecchie dritte!