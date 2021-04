Moggi realista: «Juventus, scordati Aguero. La verità è un’altra»

Luciano Moggi smorza gli entusiasmi della piazza e scegli di usare grande realismo nel commentare quanto la Juventus farà sul mercato.

«Dimenticate il nome di Aguero». Ospite di 7Gold, Luciano Moggi dice la sua, escludendo il Kun dai potenziali obiettivi di mercato della Juventus: «Dybala è un campione, lo scorso anno è stato il Ronaldo della Juve. Aspettiamo a parlare di cessione, attendiamo il suo rientro». L’ex dg bianconero, amatissimo dai fan della Vecchia Signora commenta così le manovre di calciomercato che vedono l’ormai ex squadra campione d’Italia alle prese con la rifondazione.

La posizione di Luciano Moggi

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus si è portata avanti e ha contattato l’entourage vista la notizia dell’addio al Manchester City. Da qui a dire che prenderà Aguero è difficile, nessuno ad oggi sa neanche che stagione sarà per la Juve. Certo ha voluto portarsi avanti perché a determinate condizioni, soprattutto in prospettiva di cessioni, si è già mossa per sondare il terreno. Per Luciano Moggi, però, non ci sono possibilità che l’affare vada in porto. Probabilmente l’ex direttore sa bene quante difficoltà esistano per mettere a segno un colpo del genere in un periodo così complicato.