Torino Juventus, Pirlo a Dazn è una furia | La delusione del Maestro

Dichiarazioni di Pirlo a Dazn dopo il 2-2 della Juve contro il Torino: ecco le parole del tecnico bianconero

Torino Juventus Pirlo dichiarazioni / Un pareggio che ha il sapore della sconfitta quello raccolto dalla Juventus contro il Torino, che complica maledettamente la rincorsa Champions della compagine bianconera. Un match caratterizzato da molti errori, come quelli commessi da Kulusevski e Sanabria, che hanno pesato come una spada di Damocle nell’economia della gara. Ai microfoni di Dazn, Pirlo ha esaminato quanto successo:

Leggi anche –> Caso McKennie, Paola Ferrari non ha dubbi: la sua sentenza è virale

” Ultimamente stanno capitando troppi errori simili. Anche contro la Lazio abbiamo sbagliato un disimpegno analogo, e non possiamo permettercelo. Le partite vanno aggredite dal primo all’ultimo minuto, non ci possono essere cali di concentrazione. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, e farlo in fretta. Oggi abbiamo cercato di aggirarli sulle corsie esterne: non è facile contro queste squadre che si chiudono trovare la profondità per vie centrali e quindi abbiamo impostato un certo tipo di partita. Dobbiamo migliorare, lavorando su tanti principi di gioco per cercare di trovare soluzioni alternative contro le squadre che si chiudono. Gli errori ci possono stare, ma dobbiamo ridurli al minimo. Abbiamo avuto una buona reazione dopo il secondo goal, ma non è bastato.”