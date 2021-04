Caso McKennie, Paola Ferrari non ha dubbi: la sua sentenza è virale

Sta facendo molto discutere la considerazione di Paolo Ferrari a proposito della situazione McKennie

Juventus McKennie caso Paola Ferrari / A tenere banco in queste turbolenti ore primaverili in casa Juventus è il caso esploso qualche giorno fa e che ha visto protagonista McKennie, Arthur e Dybala, che hanno avuto la brillante idea di organizzare una cena in pompa magna durante la quale ha fatto irruzione la polizia, sollecitata dai vicini di casa del texano. La reazione del club bianconero non si è fatta attendere, con Pirlo che ha deciso di non convocare i tre giocatori per il derby contro il Torino: una presa di posizione importante da parte del tecnico bianconero, che deciderà il da farsi nei prossimi giorni.

Sono stati molti gli addetti ai lavori che hanno commentato quanto accaduto: anche Paola Ferrari ha espresso il suo parere. Le parole della giornalista sono racchiuse in un post apparso sul profilo Twitter di Tancredi Palmieri che troverete in basso.