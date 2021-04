Torino Juventus, due errori di Szczesny clamorosi: il web non perdona

Due papere di Szczesny condizionano in negativo il derby della Mole tra Torino e Juventus, che termina sul 2-2

Doveva giocare Pinsoglio, forse era un segnale dell’Universo che non abbiamo ascoltato 😂🤦🏼‍♀️ — ♥♪Micol♥♪ (@Micol_2893) April 3, 2021

Torino Juventus / Questi sono alcuni dei post su Twitter che commentano la brutta prestazione fornita da Szczesny questo pomeriggio. Il polacco è incappato in una giornata no, che ha permesso a Sanabria di siglare due goals. su altrettanti regali dell’estremo difensore ex Roma. Nel primo tempo non riesce a trattenere la rasoiata forte di Mandragora, non orientando sull’esterno il pallone, ma qualcosa di peggio fa anche nella ripresa, quando si fa beffare sul suo palo lanciato a rete da un retropassaggio horror di Kulusevski.

Insomma, il festival degli errori che ha impedito alla Juve di far suo un derby che ha dominato per larghe parti della gara, ma come spesso accade in questa stagione, i bianconeri si sciolgono sul più bello, non riuscendo a capitalizzare quanto di buono creato. Se poi in tutto questo ci si mettono anche gli errori del portiere, beh, tutto diventa ancora più complicato.