Juventus, Kulusevski horror: i tifosi non ne possono più | Il web si divide

Juventus, Kulusevski ora è un problema: anche contro il Torino lo svedese ha deluso le aspettativa. C’è chi ne invoca la cessione

Juventus Kulusevski derby / La Juventus non è andata oltre uno scialbo pareggio nell’atteso derby contro il Torino: un risultato che complica maledettamente i piani Champions della compagine di Pirlo, che vedono sfumare definitivamente il sogno scudetto. La prestazione dei bianconeri è stata pregiudicata da errori che si sono rivelati fatali, pregiudicando l’andamento del match. A finire sul banco degli imputati, tra gli altri, è finito Dejan Kulusevski, il cui retropassaggio scellerato ha dato il là all’azione che ha portato al momentaneo vantaggio dei granata targato Sanabria.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: incontro Agnelli-Allegri

L’ex Parma non è nuovo ad errori di questo tipo: anche contro la Lazio, infatti, si era “macchiato” di una colpa analoga, e i supporters bianconeri stanno cominciando a perdere la pazienza. Tante sono le critiche piovute sullo svedese, reo di non essersi inserito al meglio nello scacchiere tattico della Vecchia Signora. Tante insicurezze, molto lavoro per la squadra ma poca concretezza: questi i principali capi d’accusa. C’è chi invece lo sostiene e cerca di proteggerlo, contando sulla sua giovane età e sull’andazzo di una stagione a dir poco fallimentare. Ecco alcuni post, in merito, che sono diventati subito virali.