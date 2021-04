Depay alla Juventus, calciomercato: la mossa del Barca fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, Depay conteso dai bianconeri e dal Barcellona. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna parlano chiaro

Calciomercato Juventus / Al netto delle vicissitudini contrattuali che sicuramente sconvolgeranno il parco attaccanti della Juventus, la sensazione è che per Paratici quest’estate ci sia molto da fare per mettere a posto un reparto che nella seconda parte di stagione non è riuscito ad esprimersi al meglio delle sue possibilità, complice anche la prolungata assenza di Paulo Dybala, out dall’inizio di gennaio. Con Cristiano Ronaldo che non è sicuro di restare in bianconero, una Joya che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e un Morata per il quale si cercherà di contrattare con l’Atletico Madrid per avere uno sconto sul suo riscatto, la Juve ha assoluto bisogno di una punta di livello.

Uno dei profili accostati nelle ultime settimane alla Vecchia Signora è quello di Memphis Depay, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Lione per provare un’esperienza probante altrove. Il suo trasferimento al Barcellona sembrava essere già scritto, ma Aulas ha rifiutato i 30 milioni di euro messi sul piatto la scorsa estate dai blaugrana, esigendone 40, conscio della possibilità di perdere il suo gioiello a zero.