Juventus, il difensore è guarito dal Covid: sospiro di sollievo per Pirlo

Juventus, non è più positivo al Covid: negativi gli ultimi due tamponi ai quali si è sottoposto il difensore

Juventus Napoli Demiral / Buone notizie per la Juventus. In questa turbolenta settimana per la compagine bianconera, attesa dal delicato big match contro il Napoli e reduce dall’opaco pareggio in rimonta ottenuto contro il Torino, arriva un’ottima notizia dall’infermeria. O meglio, dal fronte “isolamento”. Come è possibile leggere nella nota apparsa sul sito ufficiale del club bianconero, gli ultimi due tamponi molecolari ai quali è stato sottoposto il difensore turco Demiral hanno dato esito negativo. Ragion per cui, il centrale termina il proprio isolamento fiduciario e già da domani si riaggregherà in gruppo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: c’è lo scambio alla pari

Poco probabile che Pirlo decida di schierare l’ex Sassuolo dal primo minuto, anche perché avrà pochi minuti di sessioni di allenamento nelle gambe. Ma, complice la positività al Covid di Bonucci, un suo innesto non si può escludere a gara in corso. Ricordiamo oggi è emersa un’altra positività che ha riguardato Federico Bernardeschi.