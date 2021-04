Calciomercato Juventus, suggestione dalla Spagna che dà possibile lo scambio fra Bernardeschi e Marcos Acuna.

Calciomercato Juventus, suggestione dalla Spagna impazza un indiscrezione su un possibile scambio futuro. Sembra che alla dirigenza bianconera interessi Marcos Acuna del Siviglia. La chiave per arrivare al centrocampista sarebbe Federico Bernardeschi. Un mercato al risparmio ma certamente rivoluzionario. Nella prossima stagione la Vecchia Signora si appresta a riqualificare alcuni reparti, come il centrocampo e l’attacco, che necessitano rinforzi. I bianconeri infatti starebbero sondando l’idea di acquistare un nuovo centrocampista per Pirlo, sembra interessare il profilo di Marcos Acuna del Siviglia. L’argentino arriverebbe tramite uno scambio di cartellini.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: c’è lo scambio alla pari

La chiave per sbloccare la trattativa sarebbe Federico Bernardeschi. L’esterno azzurro non ha più un posto fisso in squadra, inizialmente spostato esterno, ora, Pirlo l’ha reinventato terzino. Ma Federico potrebbe essere anche un’ottima pedina di scambio per garantirsi nuovi importanti acquisti, com’è il caso di Marcos Acuna del Siviglia. L’idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di uno scambio per rinforzare le corsie esterne e, allo stesso tempo, alleggerire il monte ingaggi in questo momento troppo alto per una crisi finanziaria portata, come sappiamo, dalla assenza del pubblico negli stadi.