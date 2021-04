Pirlo esonerato, la Juventus vaglia due possibili opzioni nel caso

Nel caso di esonero di Andrea Pirlo, la Juventus circoscriverebbe il campo a due semplici opzioni: affidarsi subito a Max o ad Igor Tudor.

Andrea Pirlo si gioca tutto questo pomeriggio. La Juventus non battendo il Napoli direbbe addio alla Champions League e saluterebbe contestualmente il proprio allenatore. Almeno queste sono le insistenti voci che provengono dagli ambienti vicini al club. Stamattina il Corriere dello Sport propone due ipotetici scenari in caso di rivoluzione. Il primo, come sperano i tifosi, porta direttamente a Massimiliano Allegri. Il secondo al traghettatore Igor Tudor.

