Calciomercato Juventus, l’addio è imminente: fumata bianca a un passo

Calciomercato Juventus, cessione sempre più vicina: l’esubero è pronto a ritornare a giocare in Brasile. Ecco di chi stiamo parlando

Calciomercato Juventus Douglas Costa / Il futuro di Douglas Costa è ancora un rebus. Il funambolico esterno brasiliano è attualmente in prestito al Bayern Monaco, ma la compagine di Rummenigge non ha assolutamente l’intenzione di riscattarlo dalla Juventus: dunque per il calciatore, a meno di clamorosi colpi di scena, l’ipotesi di ritornare in bianconero si fa sempre più concreta. Ma l’ex Shakhtar è destinato comunque a fare le valigie, dal momento che non rientra nel progetto tecnico della Vecchia Signora, complice i numerosi infortuni che ne hanno pregiudicato la tenuta fisica negli ultimi anni.

Calciomercato.it ci fornisce maggiori ragguagli in merito. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il futuro dell’esterno potrebbe essere al Gremio, anche perché il calciatore avrebbe espresso a più riprese l’intenzione di riportare in patria, anche a costo di sacrificare palcoscenici internazionali di primo piano.