Calciomercato Juventus, si intensifica l’asse Torino Genova. La prossima stagione sono due le operazioni che potrebbero avviarsi.

Calciomercato Juventus, si intensifica l’asse Torino Genova. I bianconeri già in passato hanno operato spesso con il club di Preziosi ma anche il futuro potrebbe vertere in tal senso. Alla dirigenza bianconera piacciono due giovani bomber, uno in prestito dal Sassuolo e l’altro proprio di casa genoana. Stiamo parlando di Eldor Shomurodov e Gianluca Scamacca.

Entrambi accomunati attualmente dalla stessa dimensione ma con destini che saranno differenti.

Calciomercato Juventus, doppio affare dal Genoa: i giovani bomber

Il calciatore uzbeko è a tutti gli effetti di proprietà del club genoano, che lo acquistò in settembre dal Rostov per la cifra di 7 milioni di euro mentre il nazionale Scamacca è di proprietà del Sassuolo, club al quale tornerà a fine prestito: giugno.

Entrambi sono profili che in un modo o nell’altro suggestionano la dirigenza bianconera che aprirebbe al loro acquisto. Per discutere il loro – possibile – passaggio in maglia bianconera, Paratici e Nedved dovranno rivolgersi ai due club differenti con valori differenti.