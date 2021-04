Calciomercato Juventus. futuro Morata: nubi all’orizzonte

La Juventus, nell’ottica di rinnovamento, sta pensando di non rinovare il prestito con l’Atletico per Alvaro Morata. Nubi all’orizzonte per lui, pertanto.

Alvaro Morata e la Juventus. Il suo rapporto d’amore l’ha spiegato qualche tempo fa in un due frasi molto importanti. «Quando sei in prestito e in mezzo ci sono diversi club, la tua opinione conta poco. Ero felice all’Atletico e lo sono alla Juventus. Ma ho un contratto e devo rispettarlo. Poi mi diranno alla fine della stagione». Insomma, una vita da precario, con le valigie sempre pronto. Il problema è che la Vecchia Signora sta facendo serie ed importanti valutazioni sul suo conto.

Morata lascia la Juventus?

Dybala a parte, quello di Morata è l’altro fronte caldo dell’attacco. L’ipotesi che ci si saluti tra un anno è sempre ampiamente valida. Possibile che le prossime novità quindi arrivino dal canterano. La Juve ci pensa ed ha fino al 30 giugno per esercitare l’opzione. Le ultime indiscrezioni portano in direzione opposta, spiega il Corriere dello Sport. L’Atletico Madrid infatti si starebbe preparando a riaccoglierlo, considerando improbabile che la Juventus faccia valere la clausola da 10 milioni. Questo naturalmente genererebbe una situazione delicata da gestire, perché il rapporto tra Alvaro e Simeone dopo due anni in biancorosso non è buono.