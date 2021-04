Psg scatenato. Strappa il gioiello alla Juventus per l’assalto Champions

Il Psg pronto a prendere Cristiano Ronaldo dalla Juventus. Il centravanti bianconero dovrebbe sostituire Mbappe destinato al Real Madrid.

Dalla Spagna continuano a sostenere che il presidente Florentino Perez insista nel monitorare così il futuro di Cristiano Ronaldo per far tornare a gioire i tifosi blancos. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane. La Juventus sarebbe sempre attiva per quanto riguarda il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore. In questo contesto, però, c’è da valutare bene un aspetto. Le merengues vogliono portare Mbappe al Bernabeu e se dovessero scegliere, non ci penserebbero su due volte. Il PSG, però, ragione da top club.

Ronaldo verso il PSG

Cristiano Ronaldo ma non solo. Il PSG, in vista della prossima stagione, prospetta cambiamenti importanti nella sua rosa con innesti di rilievo ma anche cessioni eccellenti. Come riportato da Rafa Almansa a ‘El Chiringuito Tv’, Kylian Mbappe sarà ceduto al Real Madrid mentre in terra parigina dovrebbero approdare Sergio Ramos, CR7 e Aguero. Tre rinforzi di caratura mondiale per sopperire alla partenza del fuoriclasse francese. A riportare in Italia l’indiscrezione è il portale calciomercato.it.