Nessun dubbio per i milioni di fan bianconeri. La Juventus deve trovare uun modo per mantenere il suo numero dieci: «Dybala non si tocca».

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento alla questione legata al rinnovo di Paulo Dybala. Come noto, la Joya bianconera andrà in scadenza di contratto nel 2022 e c’è il rischio concreto che venga perso a zero. Una scelta scellerata da parte della società che non ha chiuso per tempo la questione. Il calciatore, dal suo canto, però, dovrebbe rivedere richieste che ad oggi non possono essere sostenute. Il popolo della Juventus, ad ogni modo, ha deciso da che parte stare.

Dybala, quello che vuole la piazza

La maglia numero 10 della Juventus non è merce per tutti. Non è una casacca che può passare da calciatore a calciatore. No. La 10 di Platini e Del Piero è qualcosa di prezioso che Tevez e Dybala hanno onorato al massimo. La Joya ha un certo ascendente sui tifosi bianconeri, che la lunga attesa di questa stagione ha rinforzato, invece di intaccare. Alla Joya la “base” juventina ha già perdonato anche la cena proibita da McKennie o le critiche alla città (”Non c’è tanto da fare”) della compagna Oriana. Se i rinnovi di contratto si decidessero con un tweet, un cuore su Instagram, o un sondaggio, saremmo da tempo alle firme, alle foto celebrative, alle promesse di “amore eterno”.