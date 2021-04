Calciomercato Juventus, i tifosi in un sondaggio hanno deciso quale giocatore dovrà essere sacrificato la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, i tifosi hanno deciso quale giocatore dovrà essere sacrificato per la prossima stagione, il risultato è tutt’altro che scontato. ‘Calciomercato.it’ ha lanciato il sondaggio su chi dovrà essere il sacrificato d’eccellenza sul mercato, ovviamente si parla di nomi importanti e decisivi nella rosa degli undici di Pirlo. I profili menzionati sono De Ligt, Cristiano Ronaldo, Morata e Paulo Dybala. Il meno votato dai tifosi è il centrale olandese classe ’99, in questo momento la pedina fondamentale della difesa, solo per un 5,5 % potrebbe essere lui il sacrificato d’eccellenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, asta per il gioiello del Sassuolo: bianconeri in pole

Calciomercato Juventus, i tifosi decidono il futuro: sarà lui il sacrificio

Proseguendo si vede Dybala con un 21,9%. L’argentino è ancora reputato fondamentale nonostante l’annata sfortunata che l’ha tenuto fuori per diverso tempo, il gol decisivo con il Napoli ha però rinsavito i tifosi che pretendono il suo riscatto ancora per lungo tempo e, chi lo sa, magari da capitano della Juventus. Il sogno c’è ma ora bisognerà capire le volontà societarie. Dal suo canto Dybala ha sempre affermato di essere fedele e voglioso di continuare con i colori bianconeri, ripensarlo alla Juventus anche nella prossima stagione, ora, non è più utopia.