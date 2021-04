Calciomercato Juventus, in arrivo Icardi: c’è il summit | Ok allo scambio

Icardi alla Juventus, calciomercato: Paratici studia la mossa giusta per l’affondo all’attaccante argentino

Calciomercato Juventus Icardi / La Juventus lavora senza sosta per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dal momento che Alvaro Morata è sempre più lontano dall’essere riscattato, e Paulo Dybala non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, Fabio Paratici starebbe pensando seriamente a Mauro Icardi. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, nelle prossime settimane alcuni vertici dirigenziali bianconeri si incontreranno con l’agente dell’argentino, quella Wanda Nara vera e propria dea ex machina del trasferimento del marito all’ombra della Tour Eiffel.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, tre possibili scambi all’orizzonte

L’intenzione dei bianconeri è quella di mettere sul piatto uno scambio con Paulo Dybala, che è valutato circa 60 milioni di euro ed è considerato cedibile, laddove dovessero arrivare offerte importanti, anche perché il contratto della Joya, in scadenza nella prossima estate, non è stato ancora prolungato.