Calciomercato Juventus, tre possibili scambi all’orizzonte in estate

Il calciomercato della Juventus nella prossima estate sarà incentrato sulla ricerca di nuove pedine per la squadra bianconera. Quali saranno le mosse del club?

Il momento economico non è dei migliori per tutte le squadre, del resto la pandemia ha prosciugato gli introiti delle società. Per questo motivo è lecito attendersi soprattutto scambi tra le società, con calciatori pronti a cambiare maglia in base alle esigenze tecniche degli allenatori. La Juventus deve cercare anche di realizzare delle plusvalenze importanti che potrebbero arrivare anche proprio attraverso gli scambi. Un esempio? Quello che si potrebbe imbastire con il Psg e che vedrebbe Dybala partire alla volta della squadra di Pochettino in cambio di un grande attaccante come Mauro Icardi. Ma i bianconeri, come detto, potrebbero puntare su questo tipo di operazione anche per arrivare ad altri calciatori.

