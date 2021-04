Calciomercato Juventus, l’annuncio di Paratici sul rinnovo di Dybala

Calciomercato Juventus, nel pre partita Fabio Paratici ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici ha parlato del rinnovo di Paulo Dybala. Arrivano le parole del direttore sportivo bianconero nel pre partita di Juventus Genoa a proposito del rinnovo relativo alla Joya argentina. Dybala ha ritrovato entusiasmo dopo il gol decisivo nella sfida contro il Napoli e tutto l’ambiente vorrebbe pensare che il futuro dell’attaccante argentino continui alla Juventus. Sembra infatti che il volere sia anche dello stesso giocatore che ha anche ribadito il suo affetto verso l’ambiente. Ma le parole di Paratici confondono i tifosi che non sembrano rassicurati. Paratici ha infatti ribadito un concetto importante: “Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non parliamo solo di calcio. Ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, serve un senso di responsabilità in tutte le mosse che facciamo”. Parole che possono avere una doppia interpretazione. In primis sul punto di vista economico, quel non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo è probabilmente legato al problema economico e se le richieste dell’entourage continuano ad essere alte, allora, bisognerà fare le dovute considerazioni ma l’altra è legata ad un presunto ottimismo. Infatti i contatti diretti fra entourage e dirigenza possono lasciar ben sperare. Soprattutto se la Joya dovesse ritrovarsi completamente anche nel proseguo dei match di questa stagione in corso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, radar verso l’est Europa: due giovani nel mirino

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Genoa streaming: dove vedere il match su Sky