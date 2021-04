Calciomercato Juventus, radar verso l’est Europa: due giovani nel mirino

Attenzione massima su Eldor Shomurodov. Attaccante del Genoa, che nonostante la sua giovane età, è riuscito a ritagliarsi un importante posto durante la stagione in corso. I numeri fanno già parlare: 23 presenze, tre gol e due assist. Una giovane promessa che sembra interessare la dirigenza pronta a fare affari con la società di Preziosi. Centroavanti dell’Uzbekistan, Shomurodov sarebbe fra gli osservati speciali per la prossima stagione, una riserva di lusso all’occorrenza di Pirlo ma non è l’unico nome.

Oltre alla punta del Genoa c'è interesse per Khvicha Kvaratskhelia del Rubin Kazan. Kvaratskhelia è decisamente più giovane. Classe 2001 ha già dimostrato di essere alla portata di un grande club, potrebbe infatti essere l'alternativa all'attaccante asiatico, consapevoli di prendere un giocatore dalla importante crescita futura. I piani per la quarta punta ci sono, ora bisognerà capire come si muoverà la dirigenza nei prossimi mesi.