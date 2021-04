Calciomercato Juventus, c’è lo scambio per Van De Beek: offerto l’esubero

Van De Beek alla Juventus, calciomercato: sempre più vicino lo scambio con lo United. Ecco la pedina sul piatto

Calciomercato Juventus Van De Beek/ Sebbene manchino ancora alcune settimane all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, Fabio Paratici è già al lavoro per cercare di intavolare quelle trattative attraverso le quali migliorare una rosa che in questa stagione ha denotato evidenti limiti di natura tecnica. In particolar modo a centrocampo, quel reparto che fino a poco tempo fa era il fiore all’occhiello della rosa bianconera e che ora si è trasformato in un vero e proprio tallone d’Achille.

Uno dei calciatori che potrebbe essere usato come pedina di scambio è Adrien Rabiot. Il francese, sebbene abbia mostrato sprazzi di miglioramento nelle ultime uscite stagionali, non è considerato incedibile, e a fronte di un’offerta importante potrebbe partire. Come riportato dall’edizione odierna di Don Balon, la Juve sta ragionando su un possibile scambio con Van De Beek.