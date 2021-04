Calciomercato Juventus, seguito il nuovo Pogba. Gioca nell’Ajax

Gravenberch è solo uno degli obiettivi della Juventus per ricostituire un’ossatura vincente nel tempo. Ma i nomi sono diversi sul tavolo.

Dietro gli slogan verdi c’è una Juventus da tempo al lavoro per assicurarsi le tanto auspicate energie rinnovabili. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Il presente dice che gli acquisti di Chiesa e Kulusevski hanno comportato investimenti per un centinaio di milioni. Nel frattempo sono emersi altri giovani cresciuti in casa. Chi? Frabotta e Dragusin, per esempio. In attesa che anche Fagioli diventi protagonista. Guarda caso stiamo citando i giovani che Pirlo ha adocchiato nell’Under 23 bianconera, quella che si batte nel girone A della Serie C. Sul taccuino di Paratici però il nome più interessante è quello di Gravenberch.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il nuovo terzino sinistro arriva dal Portogallo

Gravenberch, chi è il mediano che sembra Pogba

Come detto gli 007 juventini sono da sempre al lavoro per cercare il meglio in Europa e nel mondo. L’elenco sarebbe lungo, su tutti scegliamo due nomi. Nell’Ajax spicca da tempo il centrocampista Ryan Gravenberch, una specie di sosia di Pogba. Ora che è titolare costa quaranta milioni di euro. È ancora alla portata? Forse no. È successo anche per Houssem Aouar del Lione. Che dire, allora, di Nuno Mendes, l’esplosivo terzino sinistro dello Sporting Lisbona, squadra che fu del giovane Cristiano Ronaldo?