By

Paratici continua imperterrito a lavorare nonostante il contratto in scadenza. Sul taccuino c’è anche il terzino portoghese Nuno Mendes.

La Juventus sta monitorando Nuno Mendes, difensore centrale – ma che all’occorrenza può giocare anche come sinistro – di proprietà dello Sporting Lisbona. La valutazione fatta dal club lusitano è semplice: i 70 milioni della clausola rescissoria. Sono fuori mercato, alcuni pensano anche una follia totale. Ma nell’affare potrebbe anche entrare Jorge Mendes come intermediario della trattativa per i bianconeri. E’ l’agente di Cristiano Ronaldo e molto vicino alle vicende della Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo, questione di Fisco. Perché gli conviene restare alla Juventus

Nuno Mendes, la Juventus preme

La Gazzetta dello Sport stamattina lo ha accostato con vigore alla Juventus. Il terzino dello Sporting CP piace letteralmente a tutti. Al Milan, all’Inter ma soprattutto al sodalizio bianconero. Il problema è che il 2002 di Sintra, già nel giro della Nazionale maggiore portoghese, è pure nel mirino delle grandi d’Inghilterra. La cosa non è mai un dettaglio di secondo piano. Del resto club come Manchester City, Liverpool, Manchester United fanno parte tutti della elite del calcio europeo. Pronti a sfidarsi in un’asta che probabilmente taglierà fuori le grandi italiane. A meno che appunto, Mendes…