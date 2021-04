Ronaldo, dall’Inghilterra la voce si fa insistente: «A luglio…»

Dall’Inghilterra rimbalza con insistenza la voce di un ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United. La Juve però vorrebbe Pogba.

Il passaggio di Ronaldo alla Juventus è stato un successo fino ad un certo punto. L’ex attaccante del Real Madrid che ha vinto la Serie A e ha dimostrato il suo valore in un terzo dei primi cinque campionati europei. Tuttavia mentirebbe se dicesse che non sperava di vincere la Champions League durante la sua permanenza a Torino. Ogni anno da quando è arrivato, la Juve è uscita dalla competizione. Adesso potrebbe tornare al Manchester United nella prossima sessione di calciomercato.

Ronaldo verso il Manchester United

Il Manchester United, così come PSG e forse anche Sporting CP, stanno riflettendo su Ronaldo. Se deciderà di lasciare la Vecchia Signora alla fine della stagione sarà per una di queste tre piazze Su www.caughtoffside.com si legge come l’operazione con i Red Devils, però, sarebbe legata ad un altro nome. Sì, perché Paul Pogba potrebbe essere utilizzato come parte dell’accordo per lo scambio. Il francese viaggerebbe (anche volentieri, come noto) direzione opposta, tornando dai suoi ex datori di lavoro. Questo sarebbe uno dei più grandi accordi di trasferimento della Premier.