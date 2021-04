Calciomercato Juventus, “scippo” al Milan: due campioni nel mirino

Juventus, il tuo calciomercato è strettamente legato a quello del Milan. Paratici si fionda su due rossoneri: pronto il blitz

Calciomercato Juventus Milan / Negli ultimi giorni a tenere banco in casa Milan è la questione rinnovi. Sia Donnarumma, sia Calhanoglu, non hanno ancora firmato il tanto agognato prolungamento contrattuale, sebbene il “Diavolo” abbiano messo sul piatto cifre oggettivamente allettanti. Per Gigio infatti, Maldini si è spinto ad offrire un quadriennale a 8 milioni di euro annui, che però non soddisfano ancora le richieste dell’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia, che ne chiede almeno 10. Discorso simile, ma con cifre leggermente diverse, per quanto concerne Calhanoglu, che si sarebbe preso del tempo per decidere se accettare o meno i 4 milioni offerti dai rossoneri.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Allegri is back: contatti avviati, c’è l’incontro

Secondo quanto appreso da Repubblica, il timore del Milan è che dietro tutte queste remore dei propri calciatori, ci sia lo zampino della Juventus. Se l’interesse bianconero per Donnarumma risale già ad un paio di stagioni, molto più recenti sono i sondaggi effettuati da Fabio Paratici per il turco, che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato, alla luce del sempre più probabile addio di Paulo Dybala.