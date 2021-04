By

Paratici lavora per soffiare gratis Dembelè al Barcellona. Il calciatore va in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora rinnovato.

Ci sono grossi movimenti di mercato sull’asse Torino-Barcellona. I due club hanno disperato bisogno di mettere a posto i propri bilanci e lavorano a soluzioni appetibili dal punto di vista fiscale. Ousmane Dembelè è da tempo nel mirino della Juventus. L’ex esterno offensivo del Borussia Dortmund viene monitorato da tempo dal CFO Paratici. Il ‘Daily Mail’ sostiene che vorrebbe portarlo a Torino gratis tra un anno in caso di mancato accordo con il Barça sul rinnovo contrattuale. Situazione evidentemente non congeniale al sodalizio catalano, che nelle prossime settimane cercherà di sedersi attorno ad un tavolo e trovare una soluzione per la firma di Dembele.

Dembelè, la Juventus fa sul serio

Senza l’intesa tra le parti, il Barcellona cercherebbe allora di venderlo al miglior offerente e tra questi ci sarebbe il Manchester United. I red Devils, infatti, già lo avevano cercato nell’ultimo mercato estivo. Laporta vorrebbe comunque fare una plusvalenza con la cessione di Dembelè. I Diavoli Rossi sarebbero anche disposti a mettere sul piatto 90 milioni di euro per strappare i servigi del nazionale transalpino classe ’96.